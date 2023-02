52.Trofeo Princesa Sofia Mallorca beispielloses Interesse

Mehr als 560 Crews aus 54 Ländern haben sich bereits für die 52. Trofeo Princesa Sofia Mallorca vorregistriert. In der Geschichte von Mallorcas klassischer Regatta der olympischen Klasse ist dies bereits ein beispielloses Interesse an der Vorzeige-Regatta, die vom 29. März bis 8. April stattfindet.

Die erste Zählregatta zum Sailing World Cup 2023 dürfte alle Teilnehmerrekorde brechen. Genau zwei Monate vor dem Start der 52. Trofeo Princesa Sofia Mallorca liegt die Zahl der Vorregistrierungen bereits bei über 500, ein beispielloses Niveau in der langen und geschichtsträchtigen Geschichte der weltweit führenden Regatta der olympischen Klasse.

Seit der Veröffentlichung der Notice of Race am 15. Dezember offiziell die Registrierung von Nennungen eröffnete, hat der stetige Strom von Vorregistrierungen nie aufgehört. Und so wächst in den Büros des Organisationskomitees die Überzeugung, dass der bisherige Höhepunkt übertroffen wird.

„Wir hatten noch nie so viele Voranmeldungen, nur anderthalb Monate nach der Veröffentlichung der Ausschreibung und noch zwei Monate vor Beginn der Veranstaltung“, sagt Ferran Muniesa, Technischer Direktor der Trofeo Princesa Sofia Mallorca. „ Das sind hervorragende Neuigkeiten für die Veranstaltung und ermutigen uns, weiter für und mit den Seglern zu arbeiten.“

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen haben 568 Teams aus 54 Nationalitäten ihre Vorregistrierung formalisiert, eine Zahl, die erheblich höher ist als die 382 Teams, die zwei Monate vor Beginn der Ausgabe 2022 vorregistriert waren.

Unter den zehn Klassen, die an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen werden, sind ILCA 7 (130 vorregistriert) und ILCA 6 (89) die mit der höchsten Anzahl an Teams zum 31. Januar, gefolgt von Formula Kite Men (75). , 49er (45), Nacra 17 (44), iQFOiL Women (42), iQFOiL Men (40), 49er FX (39), Formula Kite Women und 470 Mixed (beide mit 32).

Nach Meinung von Muniesa tragen mehrere Faktoren zu der für diese Ausgabe erwarteten hohen Beteiligung bei: „Einerseits übt die außergewöhnliche Natur dieses ungewöhnlich kurzen olympischen Zyklus aufgrund der Pandemie zusätzlichen Druck auf die Segler und die Verbände der Länder bei der Platzvergabe, wir befinden uns in einem vorolympischen Jahr und die Sofia ist die erste Mehrklassenveranstaltung, die sich für den Sailing World Cup 2023 qualifiziert. Und denken Sie daran, dass die asiatischen Länder 2022 nicht kommen konnten, weil ihre Grenzen geschlossen blieben und sie kommen zurück. Letztes Jahr hatten wir fast 800 Boote und mehr als tausend Segler aus 64 Nationen, und obwohl es noch zu früh ist, um wirklich über Rekorde zu sprechen, deuten die Anzeichen darauf hin, dass die Regatta 2023 eine außergewöhnliche Ausgabe sein wird.“

Die vollständige Teilnehmerliste finden Sie hier .

Der Sailing World Cup 2023 52 Trofeo SAR Princesa Sofía Mallorca wird gemeinsam vom Club Nàutic S’Arenal, dem Club Marítimo San Antonio de la Playa, dem Real Club Náutico de Palma, der Real Federación Española de Vela und der Federación Balear de Vela organisiert , mit der Unterstützung von World Sailing und den wichtigsten öffentlichen Institutionen der Balearen.