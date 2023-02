Luna Rossa Prada Pirelli Youth Camp

Im Zuge seines erfolgreichen Next-Generation-Programms, der konsolidierten Initiative von Luna Rossa Prada Pirelli, die sich der Ausbildung neuer Generationen von Seglern widmet, hat das Team Beobachtungssitzungen für Jugendliche unter 25 Jahren eingerichtet, die sich auf das Foiling-Segeln konzentrieren. An den Jugendcamps nehmen über 20 junge Athleten (Mädchen und Jungen) teil, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind: Die erste findet vom 30. Januar bis 5. Februar statt und die zweite vom 6. bis 12. Februar.

Mit starker Unterstützung von Skipper und Teamdirektor Max Sirena sollten diese Camps das Youth America’s Cup-Team bilden (das an Bord der AC40-Monotypen gefahren werden soll), aber ganz allgemein werden sie das Segeln der Zukunft ins Rampenlicht rücken.

„Unsere Jugendcamps beschränken sich nicht nur auf die Auswahl und Ausbildung junger Segler aus technischer und seglerischer Sicht“, sagt Sirena, „sie dienen auch als menschliche Beobachtungssitzung, bei der wir ihre Eignung für Teamarbeit, Teambuilding, und zwischenmenschliche Beziehungen. Unser Ziel ist es nicht nur, die besten Segler für den Youth America’s Cup in Barcelona auszuwählen, obwohl dies offensichtlich eines der Ziele ist, sondern auch in die Zukunft des Teams zu blicken – das wachsen und mit neuen Ressourcen in den verschiedenen Bereichen bereichert werden könnte Abteilungen – und ganz allgemein sehr jungen Seglern die Disziplin „Fliegen“ näher zu bringen. Wenn Foilen das Segeln der Zukunft ist, dann sind diese Kids die Zukunft des Segelns».

Koordiniert wird das Projekt von Jacopo Plazzi, einem der Trainer von Luna Rossa Prada Pirelli (zusammen mit Philippe Presti und Hamish Willcox), unterstützt von Francesco Marrai und Simone Salvà, zwei sehr erfahrenen Trainern sowohl in den traditionellen olympischen Klassen als auch in den neuen Foiling-Bootsklassen . An ihrer Seite wird Marco Mercuriali sein, Regelberater von Luna Rossa Prada Pirelli seit den ersten Herausforderungen des italienischen Teams und einer der führenden Experten für America’s Cup-Regularien.

Die Camps finden in Cagliari statt und umfassen die Vorbereitung an Land und Seeversuche im Golfo degli Angeli. Die Finalrennen werden am Wochenende auf zwei der 69Fs-Boote von Persico ausgetragen, der Foiling-One-Design-Klasse, die von der in Bergamo ansässigen Bootswerft Persico Marine konzipiert und entwickelt wurde.

«Nach Rücksprache mit dem italienischen Segelverband und der Teilnahme an mehreren Veranstaltungen der NEXT GENERATION FOIL ACADEMY FIV POWERED BY LUNA ROSSA haben wir einige vielversprechende Jugendliche aus verschiedenen Disziplinen, nicht unbedingt Foiling, für die Camps ausgewählt» , erklärt Plazzi. «Erfahrung und Talent zählen, aber wir schauen auch auf den menschlichen Aspekt, den Ehrgeiz zu wachsen und die Leidenschaft; Am Ende werden nicht alle zu den Olympischen Spielen kommen oder unbedingt an Bord der Luna Rossa segeln, aber viele könnten noch eine Zukunft im Team oder in der Welt des professionellen Segelns haben».

Zwei Teammitglieder von Luna Rossa Prada Pirelli werden ebenfalls am Jugendcamp teilnehmen: Carlo Ciabatti (Landteam) und Marco Gradoni (Segelteam); Letzterer ist mehrfacher Optimist-Weltmeister, Welt- und Europa-Juniorensieger in der olympischen Klasse 470 Mixed (gepaart mit Alessandra Dubbini) und Rolex World Sailor of the Year (der Jüngste aller Zeiten).

«Die Jugendcamps sind eine wunderbare Gelegenheit für junge Segler», sagt Gradoni; „Ich denke, es ist das erste Mal, dass ein italienisches America’s Cup-Team jungen Seglern diese Möglichkeit bietet. Was mich betrifft, so freue ich mich, ein Teil davon zu sein. Ich werde versuchen, meine bisherigen Erfahrungen im Team an andere weiterzugeben, und ich bin mir sicher, dass wir eine tolle Zeit und viel Aufregung teilen werden».

Die Jugendcamps werden auch eine beträchtliche Anzahl von Frauen einbeziehen. Diese Teilnahme folgt dem neuen Protokoll, wonach beim 37. America’s Cup unmittelbar vor dem Endspiel ein America’s Cup für Frauen stattfinden wird. Außerdem ist das technische Niveau der italienischen Seglerinnen so hoch, dass ihre Anwesenheit eine entscheidende Ressource für jedes Team ist.

Das Programm der Jugendcamps umfasst Sitzungen auf dem Wasser, die von den Trainern geleitet werden, und Theorieunterricht zum Erlernen der Regeln der Klassen 69F und AC40. In der Pirelli-Basis von Luna Rossa Prada lernen die Jugendlichen auch Foiling-Techniken und haben Zugang zu Match-Racing-Tipps von Champions des Kalibers von Jimmy Spithill, Checco Bruni und anderen Teamexperten.

Am Ende beider Jugendcamps werden die talentiertesten Segler ausgewählt, um an zwei Events des 69F YOUTH FOILING GOLD CUP Circuits teilzunehmen.