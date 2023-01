Guyot Environnement – Team Europe Moment zum Genießen

Ein Moment zum Genießen Was für ein Balsam für die Seele von GUYOT environnement – ​​Team Europe am Start der zweiten Etappe von The Ocean Race! Auf die Sekunde genau überquerte die schwarze Yacht die Startlinie, ging bei leichter Brise in Spitzenposition der fünf Imocas auf den 4600 Seemeilen langen Kurs von Cabo Verde nach Kapstadt/Südafrika.











Nachdem die Europameisterschaft durch einige Schäden auf der ersten Etappe viele Rückschläge hinnehmen musste und den ersten Etappenort Mindelo nur als Fünfter erreichte, ging es nun richtig los. Der Crew mit Skipper Robert Stanjek, Navigator Sébastien Simon, Boxerin Anne-Claire Le Berre, Vorschiffsmann Phillip Kasüske und Bordreporter Charles Drapeau ist bewusst, dass dieser Start keinerlei Bedeutung für den weiteren Verlauf der Etappe hat. Aber es war ein Moment zum Genießen für die Crew an Bord, das Team an Land und die Fans auf den Bildschirmen. In den nächsten zwei Wochen warten viele Hürden auf dem Weg den Atlantik hinunter. Durch die Passatwinde, die Flaute und vorbei an der St. Helena High müssen die Teams den Wind finden. Und der Wetterbericht verspricht viel Aufregung. „Es sieht so aus, als würde der Wind während der Etappe ungewöhnlich leicht sein. Es scheint also, dass es etwas langsamer ist und länger dauert als erwartet. Mal sehen, was es bringen wird. Es ist eine harte, lange Etappe“, sagte Robert Stanjek, der übernahm für diese Etappe wie geplant den Skipper des GUYOT Environnement – Team Europe von Benjamin Dutreux. GUYOT Umwelt – Team Europe ging hochkonzentriert ins Rennen. Nach dem perfekt getimten Start verliefen auch die Manöver an den beiden Rundungsmarken im Küstenabschnitt dieser Etappe reibungslos. Und Benjamin Dutreux schickte aus der Beobachtungsposition im Team-Chat an Bord Emojis der Begeisterung, um der Crew viel Glück auf dem Weg nach Kapstadt zu wünschen.