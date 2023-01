Team Holcim-PRB gewinnt die erste Etappe Cabo Verde des Ocean Race

© Sailing Energy / The Ocean Race

Der französische Skipper Kevin Escoffier führte sein unter Schweizer Flagge fahrendes Team Holcim-PRB in den frühen Morgenstunden des Samstagmorgens zum Sieg in der ersten Etappe des Ocean Race.

Es markierte das Ende einer intensiven und herausfordernden Eröffnung des Ocean Race – von stürmischen Gegenwinden im Mittelmeer bis hin zu schnellen Vorwindbedingungen im Atlantik mit taktischen Optionen rund um die Kanarischen Inseln.

Das Holcim-PRB-Team übernahm kurz vor der Straße von Gibraltar die Führung und behielt den Rest des Weges trotz der starken Vorstöße von 11th Hour Racing Team und Malizia.

Schließlich rasten Escoffier und seine Crew am frühen Samstag kurz nach 02:01:59 UTC über die Ziellinie in den Gewässern vor Mindelo, Cabo Verde, und vollendeten eine beeindruckende Leistung auf der ersten Etappe des Rennens.

„Das Boot ist toll. Sowohl gegen den Wind als auch gegen den Wind waren wir immer schnell“, sagte Escoffier. „Ich freue mich sehr, so zu starten. Es war unser erstes gemeinsames Rennen als komplette Crew und ich bereue keine der Entscheidungen. Sie sind alle großartig und gemeinsam haben wir um den Sieg gekämpft.“

Zweiter auf der Ziellinie war Charlie Enrights 11th Hour Racing Team, das am letzten Tag der Etappe eine späte Herausforderung von Team Malizia abwehren konnte.

„Ich denke, die Konkurrenz ist gut“, sagte Enright nach dem Ziel auf der Anklagebank. „Wir haben schnelle Boote, gute Segler. Bei den Booten gibt es unterschiedliche Stärken und Schwächen. Jeder wird seinen Tag haben und wir nehmen sicherlich nichts als selbstverständlich hin, aber wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können, denke ich, dass es uns gut gehen wird. Wir nutzen die Gelegenheit, um auf die nächste Etappe zu gehen.

Für Boris Herrmann bringt das Sichern eines Podiumsplatzes das deutsche Team nach der Eröffnungsstrophe in eine sichere Position, mit sechs weiteren Rennetappen, um Punkte zu sammeln.



„Ich bin super zufrieden mit der Leistung des Bootes und des Teams“, jubelte Herrmann kurz nach dem Zieleinlauf. „Es hat fast drei Tage gedauert, bis wir überhaupt miteinander sprechen konnten, weil das Boot bei den harten Bedingungen nach dem Start so laut und brutal war. Dann starteten wir in eine fast champagnerfarbene Segelsituation, ziemlich schnell und schön.“



Die drei besten IMOCAs waren innerhalb von fünfeinhalb Stunden fertig. Die viertplatzierten Biotherm und GUYOT Environnement – ​​Team Europe werden voraussichtlich am späteren Samstagnachmittag in Mindelo eintreffen.

In der Klasse VO65 hat das polnische WindWhisper Racing Team eine starke Position an der Spitze der Flotte vor Team JAJO und Mirpuri Foundation Racing Team. Alle drei sollten am Samstagnachmittag fertig sein, mit Austrian Ocean Racing – Team Genova, Ambersail 2 und Viva México weiter hinten.

Diese Teams konkurrieren um den Ocean Race VO65 Sprint Cup und werden ihre Rennaktivitäten nach dieser Eröffnungsphase bis zum Frühjahr unterbrechen, wenn sie die Rennen in Aarhus, Dänemark, wieder aufnehmen.

Für die IMOCAs ist es eine kurze – und anstrengende – Pause. Die Segelteams müssen an diesem Stopp Reparaturen ohne Hilfe ihrer Landcrews durchführen. Die Rennen werden in nur wenigen Tagen wieder aufgenommen, wobei der Start der zweiten Etappe von Cabo Verde nach Kapstadt, Südafrika, für Mittwochnachmittag geplant ist.



Rangliste um 07:00 UTC – 21. Januar 2023

IMOCA

1. Team Holcim-PRB, Sieger Etappe eins, beendet – 5 Tage 11 Stunden 01 Minuten 59 Sekunden

2. 11. Stunde Rennteam, beendet – 5 Tage 13 Stunden 50 Minuten 45 Sekunden

3. Team Malizia, beendet – 5 Tage 16 Stunden 35 Min. 21 Sek

. 4. Biotherm, 219,3 Meilen bis zum Ziel

5. GUYOT Environnement – ​​Team Europe, 51,7 Meilen bis zum Führenden

VO65

1. WindWhisper Racing, 125,0 Meilen bis zum Ziel

2. Team JAJO, 50,4 Meilen bis zum Führenden

3. Mirpuri Foundation Race Team, 134,7 Meilen bis zum Führenden

4. Austrian Ocean Race – Team Genova, 181,3 Meilen bis zum Führenden

5. Ambersail 2, 211,9 Meilen zum Spitzenreiter

6. Viva Mexico, 842,8 Meilen zum Spitzenreiter