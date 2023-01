Guyot Environnement – Team Europe am Ziel der Träume

Mit dem Start am Ziel der Träume !



Seit Jahren ein Traum, werden die Hoffnungen aus endlosen Bemühungen heute um 16.10 Uhr in Alicante Wirklichkeit. Die unzähligen Arbeitsstunden eines mittlerweile 40-köpfigen Teams gipfeln in der Teilnahme am Ocean Race. Im Moment des Startschusses für die erste Etappe des Weltrennens erreichen die Höhen und Tiefen der Vorbereitung im GUYOT-Umfeld – Team Europe ihren Höhepunkt.

















Die Basis des deutsch-französischen Rennstalls war vor den Stunden des Starts voller Emotionen, besonders bei den Teammanagern Jens Kuphal und Alice Potiron. Sie haben in den vergangenen Monaten zwei Rennteams zu einer Kampagne gemacht und die unterschiedlichen Ziele, Mentalitäten und Nationalitäten unter einem Dach vereint. Jetzt warten sie sehnsüchtig auf den Start.



„Ich freue mich wahnsinnig, dass es endlich losgeht. Die vergangenen 14 Tage waren so intensiv. Seit wir in Alicante sind, sind wir ein Team geworden. Auf allen Seiten herrscht großes Vertrauen“, sagt Jens Kuphal. „Das Boot ist hervorragend vorbereitet, die Segler optimal eingestellt. Wir gehen mit guten Gefühlen ins Rennen.“ Für den 59-jährigen Berliner ist in dem Moment, in dem die Yacht die Startlinie überquert, das Ziel des Jobs erreicht. „Für mich persönlich ist das eine Erfahrung, die man nicht oft im Leben macht. Robert Stanjek und ich haben uns vor acht Jahren ein fast utopisches Ziel gesetzt, das jetzt erreicht ist. Wir möchten uns bei vielen Menschen bedanken, die uns unterstützt haben uns auf dem Weg und bis hierher gebracht hat. Ich übergebe nun an Robert und unseren Freund Benjamin Dutreux.“



Der Weg von Jens Kuphal und Robert Stanjek begann vor acht Jahren mit der Idee, ein deutsches Offshore-Rennteam zu gründen. Ein Imoca wurde in der ehemaligen „Acciona“ gefunden, die in intensiver Arbeit aus einem Versicherungsfall in eine Rennyacht umgebaut wurde. Beim Ocean Race Europe 2021 trat sie als „Einstein“ für das Offshore Team Germany unter Skipper Robert Stanjek und Navigator Benjamin Dutreux an und segelte unerwartet zum Sieg. Die Verbindung mit Dutreux erwies sich als florierend. Der Franzose kaufte den ehemaligen „Hugo Boss 6“ im Sommer 2021 für seine Vendée-Globe-Saison 2024/25, und der folierte Imoca versetzte ihn in die Lage, auch beim The Ocean Race anzutreten – in Zusammenarbeit mit dem deutschen Team.



„Wir schreiben uns jetzt in die Geschichte dieses Rennens ein. Ich bin überwältigt von diesem Gefühl. Es macht uns auch so stolz, weil wir zu denen gehören, die dazu beitragen, eine neue Ära dieses Rennens einzuläuten. Es ist das erste The Ocean Rennen auf Imocas. Wir segeln gegen vier Top-Konkurrenten und sind selbst an der Spitze. Wir wollen etwas erreichen, und wir können es.“



Für Alice Potiron, die seit der letzten Vendée Globe Kampagnen für Benjamin Dutreux managt, ist der Start noch in greifbarer Nähe: „Ich habe noch gar nicht realisiert, dass es losgeht. Das vergangene Jahr war so verrückt, die Arbeit so intensiv den letzten Monaten und Wochen“, berichtet die 31-jährige Französin, die mit ihrem Mann, dem Tech-Teamchef Thomas Cardrin, eine zentrale Position beim Aufbau der deutsch-französischen Kampagne einnimmt: „Wir haben alles gegeben, was wir konnten. Natürlich kann man immer besser werden. Aber wir sind stolz darauf, wie wir als Team in allen Bereichen zusammengewachsen sind. Der entscheidende Punkt in unserer Zusammenarbeit war, als wir vor zwei Wochen hier in Alicante zusammengekommen sind. Davor haben wir gearbeitet einen dezentralen Weg. Das machte es kompliziert, in die gleiche Richtung zu gehen. Jetzt haben wir unseren Weg gefunden. Ich fühle mich sehr gut.“



An mehr Ruhe in den kommenden Wochen und Monaten glaubt Alice Potiron jedoch nicht: „Wir sind immer sofort involviert, sammeln die Informationen von Bord, bereiten uns auf alles vor und organisieren bereits die nächsten Etappen. Trotzdem: Das ist ein sehr spannender Tag. Dafür machen wir das!“



Jens Kuphal will den Moment des Starts auf dem Wasser verfolgen – zusammen mit seinem Sohn Jascha und seinem Bruder Gunnar: „Wir wollen es nicht missen, uns von der Crew zu verabschieden und den Moment zu genießen. Auch wenn ich im Ziel bin jetzt kann ich mir vorstellen, dass es nach diesem Rennen weitergeht. Sag niemals nie!“