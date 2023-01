gleich im Januar öffnet die Boot Düsseldorf endlich wieder ihre Pforten. Sie finden auf über 100.000 Quadratmetern in 17 Hallen alles, was das Herz des Wassersportlers begehrt.



Seien Sie dabei und kommen zwischen dem 21. – 29. Januar zur größten Wassersportausstellung und besuchen Sie uns in Halle 10 am Stand G 56.



Nutzen Sie die Gelegenheit, uns persönlich kennenzulernen oder uns endlich wiederzusehen. Wir machen Segeln noch grüner als es bereits gewesen ist!

Wir haben auch etwas besonderes für Sie im Gepäck: das weltweit erste recyclebare Segel. Das Verfahren ist von einer unabhängigen Stelle zertifiziert und bereits in der Praxis angewendet worden. Wir freuen uns, zu der innovativen Segelmacherfamilie von OneSails zu gehören. Wir sind an der Front der Entwicklung der windgetriebenen Segelfahrzeuge.



Ein Projekt an dem wir beteiligt sind ist das Youth Foiling Boat F69: Und was macht Ihr Segelmacher im Winter?

Ich habe mich in den letzten drei Tagen gemeinsam mit meiner Familie auf den Skipisten der Dolomiten erholt, die Natur und das Italienische Essen genossen. Morgen werden wir wandern gehen und den Silvesterabend vorbereiten, den wir gemeinsam mit unseren Italienischen Freunden feiern werden.

Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Wir sehen uns in Düsseldorf:



Halle 10 am Stand G 56



Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins Neue Jahr



Ihr Marco Haase

und das OneSails Team