Die Flotte des Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2022 schwelgt in der Gegenwindfahrt nach Tasmanien, dank der Nord-Nord-Ost-Winde des actiongeladenen Starts am Montag.

Heute am Nachmittag stürmten die vier Maxis weiter über die Bass Strait, um in den frühen Morgenstunden den Sieg der Line Honors zu erringen, und außerhalb des Rennrekords von 1 Tag, 9 Stunden, 15 Minuten, 24 Sekunden, festgelegt von LDV Comanche im Jahr 2017. Um 15:00 Uhr lag Andoo Comanche (John Winning Jr.) immer noch in Führung, 179 Seemeilen vor dem Erreichen der Ziellinie in Hobart. Es war 80 Seemeilen östlich von St. Helens Point und lag, wie seine Hauptkonkurrenten LawConnect, Black Jack und Hamilton Island Wild Oats , weit östlich der Kompasslinie. Andoo Comanchen





war immer noch auf dem Logenplatz, aber alle vier 100-Fuß-Boote kämpften um den ersten Platz im 628-Seemeilen-Rennen, das vom Cruising Yacht Club of Australia organisiert wurde. Der Navigator von Andoo Comanche , Justin Shaffer, sagte, es sei schwer, eine Zielzeit vorherzusagen, fügte jedoch hinzu, dass sie den Iron Pot an der Mündung des Derwent River gegen 22 Uhr erreichen könnten. Shaffer meldete 150 Seemeilen von Tasman Island entfernt und sagte: „Es hängt vom Druck zwischen hier und Tasman Light ab. Wir können keines der anderen Boote sehen, aber wir glauben, dass LawConnect etwa 20 Meilen zurückliegt tolle nacht, ein traumlauf. Die Crew hält sich gut und das Boot auch. Wir sind bei 13 Knoten Nordost.” Während Andoo Comanche







auf dem Logenplatz 10 Seemeilen vor ihren Konkurrentinnen, die anderen drei waren noch gut im Rennen. Nur drei Seemeilen trennen die zweit-, dritt- und viertplatzierten Boote. Die ersten vier hatten den ganzen Vormittag damit verbracht, mit mittleren Geschwindigkeiten von 20 Knoten zu segeln, aber zur Mittagszeit erreichten sie durchschnittlich 16 bis 17 Knoten. Am späten Nachmittag soll der Wind jedoch zunehmen. Die Erwartung bleibt hoch, dass sich alle vier Boote am frühen Morgen auf der 11-Seemeilen-Strecke den Derwent River hinauf befinden und um die Ehren der Linie wetteifern werden. Christian Beck, Eigner und Skipper der LawConnect , war heute früh in bester Stimmung. Als er die Bass Strait mit etwa 22 Knoten Bootsgeschwindigkeit überquerte, prognostizierte er eine Endzeit von Mitternacht. Aber das wird nicht mehr der Fall sein.







„Wir verfolgen die Konkurrenz ziemlich gut. Wir wissen, was sie auf dem Tracker tun. Wir verfolgen ihn religiös“, sagte er zu Sunrise von Channel 7. Auf die Frage, ob LawConnect seiner Meinung nach Line Honours beanspruchen könne, sagte er: „Wir werden es versuchen. Man weiß nie, wann man in den Derwent kommt. Alle Boote haben im Moment eine Chance.“ Zuvor war LawConnect -Segelmeister Tony Mutter ebenso positiv gestimmt, als sie mit den anderen Maxis in Sichtweite segelten. “Wir hatten einen ziemlich anständigen Morgen, als wir über die Bass Strait kamen”, sagte er. Mutter rechnete damit, dass der Wind im Laufe des Tages stärker werden würde, war sich aber nicht sicher, ob die Crew Segeländerungen vornehmen würde, um ihre Chancen zu optimieren.









„Mal sehen, wie das Timing ist“, sagte Mutter. „Natürlich haben Sie bei einem Segelwechsel ein wenig Ausfallzeit, sodass Sie Ihre verlorenen Meilen aufholen müssen fahr es einfach mit dem aus, was wir haben, was ein bisschen marginal ist; oder wir schalten einen Gang herunter und nähern uns so an.“ In der Zwischenzeit, weiter hinten in der Flotte, war Steve Kemp, ein Veteran von 23 Sydney Hobarts und Navigator auf der Reichel Pugh 63, No Limit, die Eigentum von David Götze ist und Skipper ist , glücklich. “Gute Laufbedingungen heute Morgen mit jetzt niedrigen 20ern. Das Team hatte heute Morgen mehr gefriergetrocknet – Hühnchen ist der Favorit“, berichtete Kemp. Am ersten Tag auf See schieden nur zwei Boote aus der Flotte aus. Die zweihändige Avalanche







(James Murchison/James Francis) schied mit einem gebrochenen Bugspriet aus und Louis und Marc Ryckmans Yeah Baby mit Ruderschäden durch einen Sunfish-Streik. Heute Nachmittag wurde die Flotte mit der Ausmusterung der TP52 Koa, die Peter Wrigley und Andy Kearnan gemeinsam gehört, auf 106 Boote reduziert, nachdem sie ihr Ruder verloren und um Hilfe gerufen hatte. Der im Besitz von Anthony Kirke und Andrew Nuttman stehende Botin/Carkeek GP42, Enterprise Next Generation aus Westaustralien , stellte sich Koa zur Seite, um seine Hilfe anzubieten. In der Zwischenzeit wurde die NSW Water Police entsandt, um der Yacht zu helfen. Die gesamte Besatzung auf Koa



wurden als gesund und munter gemeldet. Das Race Committee des Rolex Sydney Hobart Yacht Race hat heute Nachmittag einen Antrag auf Wiedergutmachung für Enterprise Next Generation eingereicht, das am Donnerstag, den 29. Dezember um 16.00 Uhr stattfinden wird. Rupert Guinness/RSHYR Medien