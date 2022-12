Dänemark Strategin Katja Salskov-Iversen über die Herausforderungen der Strategischen Position und die Vorbereitung auf Singapur

Vor Singapur hat das Team die wichtigsten Herausforderungen identifiziert, an denen es zu arbeiten gilt – das Absetzen auf eine vierköpfige Crew und das Segeln mit dem 29-Meter-Flügel. Die vierköpfige Crew-Konfiguration des Teams befindet sich noch in der Entwicklung, wobei Salskov-Iversen die Option abwägt, in die erste Grinder-Position zu wechseln oder als Stratege zu bleiben. „So sehr ich auch an den Griffen drücke, ich kann nicht mit der Kraft mithalten, die die Jungs beim Schleifen erzeugen, also müssen wir herausfinden, wie wir unsere Ressourcen am besten nutzen.“

Der größte 29-Meter-Flügel, der zuletzt bei leichten Winden am ersten Tag des Dubai Sail Grand Prix zum Einsatz kam, ist auch ein wichtiger Verbesserungsbereich für das Team. „Man muss damit ganz anders segeln – es ist super schwer und schwerer zu knallen und ins Foilen zu kommen“, sagte Salskov-Iversen. Sie verglich die leichten Winde von Dubai mit den böigen Bedingungen von Saint-Tropez. „Es ist wie zwei verschiedene Spiele, aber man muss auf die gleiche Weise denken – man muss das Rennen so einfach und simpel wie möglich machen.“