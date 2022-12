J 70 Italien Cup 2023

Mailand – Nach der Veröffentlichung der Rennkalender der wichtigsten international operierenden Monotype-Klassen, eine Überschneidung zwischen der RS21-Weltmeisterschaft in Puntaldia und der italienischen J/70-Meisterschaft in Lerici, beide Veranstaltungen, die an Tagen zwischen dem 28. September und dem 1. Oktober 2023 stattfinden, ist offensichtlich geworden.

Die Leitung der italienischen Klasse J/70 unter der Leitung von Präsident Federico Siragna hat sich im Hinblick auf die Segelbewegung und die Interessen der Eigner und Segler über die der Klasse gestellt, entschieden, ihre Veranstaltung zu verlegen, die als letzte Etappe von gültig ist der J/70 Cup 2023 und als italienische Meisterschaft um ein paar Wochen zwischen dem 20. und 22. Oktober 2023. Der Austragungsort der Veranstaltung bleibt bestätigt und soll in Lerici stattfinden, wo sich der Circolo Vela Erix kümmern wird die Organisation.

„Sobald wir die Überschneidung zwischen den beiden Ereignissen bemerkten, war uns klar, dass eine Lösung gefunden werden musste: Unabhängig davon, welcher Klasse sie angehören, sind wir der festen Überzeugung, dass Eigner und Segler nach Möglichkeit in die Lage versetzt werden sollten, wo sie keine Entscheidungen treffen müssen, die ihre Teilnahme an einer Wettbewerbsveranstaltung beinhalten oder nicht. In Übereinstimmung mit dieser Philosophie und in voller Verantwortung haben wir beschlossen, die italienische J/70-Meisterschaft zu verlegen, um allen einen vollständigen und wettbewerbsfähigen Abschluss der Saison garantieren zu können. Um das Auftreten neuer Probleme dieser Art zu vermeiden, hoffe ich für die Zukunft auf eine präventive Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Akteuren im Bereich des Wettbewerbssegelns“, sagte Federico Siragna, Präsident der italienischen Klasse J/70.

„Dank der Synergie zwischen zwei Universen, die nur auf dem Papier miteinander zu konkurrieren scheinen, ist es uns gelungen, ein ziemlich heikles Problem zu lösen, das es Eignern und Seglern ermöglicht, beide Veranstaltungen partizipativ und einzigartig zu gestalten: Ich danke Präsident Federico Siragna dafür das Verständnis und die Weitsicht, eine für alle nützliche Lösung zu finden, unter Berücksichtigung der Komplexität, die eine Änderung eines internationalen Datums mit sich gebracht hätte. Die Episode macht uns sicherlich noch bewusster, wie groß die Verantwortung unserer Realität ist und wie wichtig die proaktive Zusammenarbeit aller Wettkampfklassen ist, die zur weiten Verbreitung unseres Sports beitragen“, sagte Davide Casetti, Präsident der RS21 Italian Class .