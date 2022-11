Route du Rhum Class 40 Double Sieger Yoann Richomme

Der französische Skipper Yoann Richomme schloss sich der Elitegruppe der Solo-Hochseesegler an, die heute zweimal ihre Klasse auf der Route du Rhum-Destination Guadeloupe gewonnen haben, als er die neu gebaute Lombard Lift 40 V2 Paprec-Arkea durch die Ziellinie der 12. Ausgabe brachte an diesem Mittwochnachmittag um 16:23:40 UTC, um in der Klasse 40 mit einer Rekordanmeldung von 55 Booten zu gewinnen.

Richomme wiederholt seinen Titelerfolg auf der Route du Rhum-Destination Guadeloupe 2018 in der Klasse mit einem Faksimile-Programm, indem er sein neuestes neues Boot im selben Sommer wie das Rennen auf den Markt bringt, das Boot über einen komprimierten Zeitraum optimiert und zuverlässig macht, bevor er bequem gewinnt.

Die Hauptunterschiede in diesem Jahr bestehen darin, dass der 39-jährige in Southampton (UK) ausgebildete Schiffbauingenieur am Sonntag, den 9. November, früh vor Saint-Malo an den Start gerufen wurde und eine vierstündige Pflichtstrafe hinnehmen musste. Obwohl er es klugerweise nahm, während die Flotte am Cape Fréhel eine Phase leichter Luft und starker Gezeiten bewältigte – er schätzt später, dass sein Nettoverlust eher zweieinhalb Stunden betrug – fiel er sofort auf den 50. Platz mit einem Rückstand von 19 Meilen zurück Führer. Aber mit seinem charakteristischen Drive und seinen klugen, makellosen Strategien setzte er sich durch die Flotte und übernahm kurz vor den Azoren die Führung.

Richommes Vorsprung betrug bis zu 120 Meilen bei den schnellen Passatwinden, die ihm heute den Luxus einer relativ ruhigen Passage um den Westen der Insel Basse Terre ermöglichten.

Mit einer verstrichenen Zeit von 14 Tagen 03 Stunden 08 Minuten 40 Sekunden bricht Richomme seinen eigenen Kursrekord für die Klasse um zwei Tage. Seine Siegerzeit 2018 betrug 16 Tage, 03 Stunden, 22 Minuten und 44 Sekunden. Er wird auch der erste Skipper, der in aufeinanderfolgenden Jahren Class40 gewinnt.

Richommes Feierlichkeiten auf dem Dock waren auch eine Wiederholung des letzten Mals, als er die gleichzeitigen Momente der Freude und Erleichterung mit erhobenen Armen und zum Himmel erhobenen Augen genoss. Unter den rund 40 Skippern, die es bisher geschafft haben, nimmt er sich als einziger die Zeit, jeden letzten Tropfen P’tit Punch, einen Rumcocktail, zu genießen, während die Medien warteten. Ein wahrer Perfektionist in jeder Hinsicht und ein meisterhafter Meteo-Stratege, sogar seine Ankunft am Dock war – zufällig – perfekt auf die Medientermine zu Hause in Frankreich abgestimmt.

„Ich bin wirklich stolz.“ Richomme schwärmte: „Es braucht so viele Zutaten, um dieses Rennen zu gewinnen. Ich verbrachte meine Zeit damit, das Wetter zu analysieren, und wir hatten einige gewalttätige Systeme. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich einen Bruch erleiden würde. Selbst als ich Guadeloupe umrundete, hatte ich Angst davor. Das war eine echte Herausforderung.“

„Natürlich hätte ich zu Hause bleiben können, um meinen Imoca vorzubereiten, aber das war eine Herausforderung für mich und das Team. Also ich bin wirklich zufrieden. Es war schwer, das Rennen zu managen. Ich musste das Boot zum ersten Mal bremsen. Es ist wirklich hart und man muss alles geben. Corentin mit seinen elektrischen Problemen und

Ambrogio in seinem Alter… Herzlichen Glückwunsch. Ich bin stolz auf dieses Ergebnis.“

Sein Ansatz ist, wie es normalerweise der Fall ist, eigenständig: „Ich habe mein Ding gemacht und an jeder Front gewonnen. Ich habe nie studiert, was passiert ist. Ich war in meinem Rennen und habe den Rest nicht studiert. Der Start war unter Gennaker zwei Tage lang fantastisch, wie in den Manuals. Danach war es wild mit riesigen Wellen. Bagdad! Ich war gezwungen, das Boot zu verlangsamen, als es 25 Knoten erreichte. In den letzten zwei Tagen bin ich in meine Welt gegangen, um mein Rennen zu bestreiten.“

Er erinnert sich, dass er den IMOCAs zeitweise dicht auf den Fersen war: „Bei der vierten Front habe ich gesagt, ich würde meine Strategie ändern und nach Süden gehen, anstatt mit den anderen zu gehen. Die anderen haben Fehler gemacht. Das war, als ich mich amüsierte. Ich war schon eine Weile nicht mehr so ​​gefahren, also war ich froh, dass es geklappt hat. Die IMOCAs? Ich folgte Justine und Isabelle. Es war fantastisch, ihnen folgen zu können.“

Richomme meinte: „Ich bin trotzdem erschöpft. Ich war ein paar Mal am Ende meiner Kräfte, aber an Bord lief alles gut. Ich habe meinen Schlaf anders gehandhabt als früher. Es war schwer zu versuchen, überhaupt zu schlafen. Wir haben es geschafft, zwei Projekte gleichzeitig zu bearbeiten. Meine Sponsoren sind mir gefolgt. Anfangs war das nicht so geplant, aber jetzt bin ich bereit, das Projekt Imoca anzugehen. Das kann man nicht mit dem Vendée Globe vergleichen.“

Zum Route du Rhum Club der Doppelsieger gehören Laurent Bourgnon (1994 und 1998 Line Honours Multi); Erwan Le Roux (Sieger im Multi50/OCEAN 50 in den Jahren 2014 und 2022); Roland Jourdain (IMOCA-Gewinner 2006 und 2010); Thomas Ruyant (Class40 2010 und IMOCA 2022) und der einzige dreimalige Sieger Franck-Yves Escoffier (1998, 2002 und 2006 Muti 50).

Unterstützt von der französischen Recyclinggruppe Paprec und der Bankengruppe Credit Mutuel Arkea, die sich zusammengeschlossen haben, um ein nachhaltiges, langfristiges Projekt auf höchstem Niveau zu gründen, hat das Teammanagement den herausragenden Richomme handverlesen, um ihr neues IMOCA zu steuern, das für das Jahr 2024 gebaut wird Vendée Globe und die Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Richomme ist einer der herausragenden Segler und Techniker seiner Generation und gilt als solcher als Podiumsfavorit für die nächste Vendée Globe. Er ist ein zweifacher Gewinner von La Solitaire du Figaro, gewann 2016 und erneut 2019, das erste Jahr, in dem der Beneteau Figaro 3 in das Rennen eingeführt wurde – als er alle französischen Legenden verließ – wie Jérémie Beyou, Michel Desjoyeaux, Yann Eliès , Armel Le Cléach und Loick Peyron – in seinem Gefolge.