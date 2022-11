SAS Foiling Class für Segler mit Behinderungen

SAS – EIN FOLIERENDES SEGELBOOT FÜR SEGEL MIT BEHINDERUNGEN UNTER DEN GEWINNERN DER VON DER STADT GENUA FINANZIERTEN AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SICHERHEIT, ZUGÄNGLICHKEIT UND NACHHALTIGKEIT, UM DAS SEGELN ZURÜCK ZU DEN PARALYMPISCHEN SPIELEN 2028 IN LOS ANGELES ZU BRINGEN EIN TEAM EUROPÄISCHER EXZELLENZ, DAS SICH AN DER PROJEKTENTWICKLUNG BETEILIGT Das SAS-Projekt – Safe, Accessible and Sustainable – für die Schaffung eines Foiling-Segelboots mit unterstützter Flugsteuerung für Segler mit Behinderungen, das aus nachhaltigen und recycelbaren Materialien hergestellt wird, gehört zu den Gewinnern des „Towards The Ocean Race – Call for Innovation, Sport in the blue economy“, gefördert und finanziert von der Stadt Genua im Rahmen der Initiative Blue District, mit einem Zuschuss von 198.000 Euro. Das erstmals 2017 von Luca Rizzotti beim FOILING WEEK™ Forum vorgeschlagene SAS-Projekt wird von Enrico Benco und Cristiana Talon von GS4C Sustainable Solutions geleitet und in Zusammenarbeit mit FOILING WEEK™ (strategische Entwicklung und Kommunikation), FaRo, entwickelt Advanced Systems (Elektronik), Guillaume Verdier Architecture Navale (Design und Engineering) und Sangiorgio Marine Shipyard (Bootsbau). Der SAS-Prototyp wird auf der Grundlage eines bestehenden Rumpfes entwickelt, der mit von Studio Verdier entworfenen Piercing-Foils und Truddern ausgestattet ist. An diesem werden bauliche Anpassungen vorgenommen und die notwendige Ausrüstung für ein sicheres und autonomes Foilen installiert. Die Stabilität des Bootes wird durch die von FaRo abgestimmte Bordelektronik gesteuert, wodurch die Notwendigkeit minimiert wird, den Rumpf durch Verlagerung des Besatzungsgewichts zu begradigen. Das SAS-Projekt wird nicht nur Personen mit Mobilitätsproblemen, sondern auch unerfahrenen Seglern ein Foiling-Erlebnis bieten und so die potenzielle Benutzerbasis effektiv erweitern. Die während der Seeversuche gewonnenen Daten werden es ermöglichen, den Bau des Bootes durch die Untersuchung der strukturellen Eigenschaften der Fasern und nachhaltigen Harze zu optimieren, dank denen der Beginn der industriellen Produktion geplant ist. Das SAS-Projekt möchte das Symbol für die kompromisslose Integration von Technologie und Nachhaltigkeit werden, ein Boot, bei dem die Körperlichkeit und die Technik und die Besatzung keine Eintrittsbarrieren darstellen, ein Rigg, das es allen ermöglicht, gleichberechtigt Rennen zu fahren. SAS wurde mit dem ausdrücklichen Ziel konzipiert, eine paralympische Rennstrecke im Orbit der We Are Foiling-Events zu schaffen. SAS wird Teil der Initiativen sein, die das Innovation Village in Genua während des Ocean Race The Grand Finale im Juni 2023 beleben werden. GS4C Sustainable Solutions – Seit 2012 im Bereich nachhaltiger Verbundwerkstoffe, ist ein Referenzunternehmen in der Schifffahrtsindustrie. Die Suche nach Öko-Lösungen für einen vollständigen Übergang zu Kreislaufwirtschaftsmodellen führte GS4C zum Bau des ersten Rennboots aus recycelbaren Cradle-to-Cradle-Mineralfasern und biorecycelbarem Harz (LOOP Mini 650). GS4C war schon immer eines der aktivsten und enthusiastischsten Mitglieder der Community, die von The Ocean Race gegründet wurde.



FOILING WEEK™ – Die erste und einzige globale Veranstaltung, die den fantastischen Foiling-Booten, ihren Seglern, Designern und Herstellern gewidmet ist, ist Teil des We Are Foiling-Veranstaltungsökosystems zusammen mit den Foiling Awards, der Foiling SuMoth Challenge, dem Foiling Film Festival, dem Foiling Youth World Series und die neu gegründete Foiling Organization. Die Foiling Week unterstützt aktiv die Kampagne #backthebid, um das Segeln bei den Spielen 2028 in Los Angeles wieder in den paralympischen Sport zu bringen.



FaRo Advanced Systems – Sein Gründer, Fabrizio Marabini, ist eine weltweite Referenz für elektronische Flugsteuerungssysteme auf Foils. Seine Protokolle werden auf Flying Nikka 65 und King Marine 45F verwendet. FaRo arbeitet derzeit an den Prototypen MobyFly, Futur-E (elektrisch angetrieben), Seabubbles und American Magic’s Support Vessel (mit Wasserstoffantrieb).



Guillaume Verdier Architecture Navale – Das Studio gehört zu den herausragendsten Unterschriften im Rennsportdesign weltweit und entwickelte und baute den Prototyp, der zum Testen des SAS-Projekts verwendet wird. Das Boot wird in Bezug auf die Baumaterialien basierend auf der Erfahrung von GS4C neu definiert, wodurch zukünftige Produktionen von Sangiorgio Marine recycelbar und nachhaltig werden.



SANGIORGIO MARINE – Eine genuesische Realität, die aus der Kombination von Edoardo Bianchis Fähigkeiten und Erfahrung und der historischen Solidität von San Giorgio Del Porto entstanden ist. Edoardo, ein zweifacher olympischer Tornado und verantwortlich für den Bau der Foiling-Rümpfe von Luna Rossa, produzierte kürzlich Ambrogio Beccarias Class40 Allagrande Pirelli in seiner Werft. Die Werft dient als Basis für Änderungen am SAS-Projekt während der Testkampagne und der späteren industriellen Produktion.

