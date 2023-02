11th Hour Racing Team und Malizia gewinnen das Wochenende

6. FEBRUAR 2023 AKTIE

Das unter amerikanischer Flagge fahrende 11th Hour Racing Team übernahm am Wochenende auf der zweiten Etappe des Ocean Race die Führung.

Skipper Charlie Enright und seine Crew behielten die Nerven bei einer frühen Entscheidung, beim Abstieg den Atlantik hinunter eine westliche Route zu nehmen, und die Wahl zahlte sich am Samstagnachmittag und über Nacht bis Sonntag aus.

Amory Ross berichtet vom 11th Hour Racing Team: „Von hier aus ist es ein bisschen ein Zick-Zack-Kurs, der versucht, in den Schichten zu halsen und weiterhin die windigen Eigenschaften zu nutzen, die von Westen nach Osten über den Südatlantik rollen, um herunterzukommen und nach Osten zu gelangen. schnell. Wir werden weiter im Zickzack fahren und wir werden weiter im Zickzack fahren, bis wir weit genug südlich sind, dass wir die südliche Grenze des St. Helena High umgehen können. An diesem Punkt geht es nur noch nach Osten und schließlich zurück nach Norden nach Kapstadt. Wir kommen auf einen relativ schnellen Teil der Strecke, also ist das Pedal unten und wenn die Winde mitspielen, sollte es in unserer Zukunft einige schöne 24-Stunden-Läufe geben.

Das Team wacht am Montagmorgen an der Spitze der Rangliste auf, als das Boot, das Kapstadt am nächsten liegt, nur vor Team Holcim-PRB und Team Malizia, das der andere große Gewinner des Wochenendes war.

Skipper Will Harris und sein Team hatten sich ebenfalls der „West is Best“-Theorie verschrieben und gingen von einem fünften Platz, über 220 Meilen hinter dem Führenden, zurück in die enge Gruppe des 11th Hour Racing Teams , Holcim-PRB und Biotherm.

„Es ist so cool… Wir waren 200 Meilen hinter uns und jetzt haben wir gerade gehalst und sind vor (von Biotherm) gekreuzt“, sagte Rosalin Kuiper von Team Malizia an Bord . „Es ist magisch. Wir sind so glücklich, es so zu sehen!“

GUYOT Environnement – Team Europe rutschte in den letzten 48 Stunden in der Tabelle nach unten, verlor zweifellos einige Meilen aufgrund eines ausgeblasenen Spinnakers , aber was noch wichtiger ist, fand sich in leichten Winden wieder, die zu weit im Osten positioniert waren. Jetzt folgen sie der Viererbande und versuchen, in Kontakt zu bleiben, aber immer noch näher an den leichten Winden der St. Helena High und kämpfen darum, mit dem Rest der Flotte mitzuhalten.

Aber obwohl das 11th Hour Racing Team und das Team Malizia an diesem Wochenende die großen Gewinner waren, bleibt in Leg 2 noch fast eine Rennwoche übrig, und da die Boote immer noch so eng beieinander liegen, gibt es noch viel zu tun.

Die ETA für Kapstadt ist am Sonntag, den 12. Februar.

1. 11th Hour Racing Team, Distanz zum Ziel, 2027,6 Meilen

2. Team Holcim-PRB, Distanz zum Führenden, 18,4 Meilen

3. Team Malizia, Distanz zum Führenden, 28,8 Meilen

4. Biotherm, Distanz zum Führenden, 70,1 Meilen

5. GUYOT Umwelt – Team Europe, Distanz zum Führenden, 272,6 Meilen