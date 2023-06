11th Hour Racing Team musste das Rennen nach einem Treffer von GUYOT environnement-Team Europe abbrechen

GUYOT-Umgebung – Team Europe in Kollision mit 11th Hour Racing Team nach dem Start der siebten Etappe

Durch die Kollision wurden beide Boote beschädigt, die in den Hafen von Den Haag zurückgekehrt sind. Es wurden keine Verletzungen gemeldet.

Der Anführer des Ocean Race, das 11th Hour Racing Team, musste das Rennen etwa 15 Minuten nach Beginn der letzten Etappe abbrechen, nachdem es durch einen Zusammenstoß mit GUYOT envrionnement – ​​Team Europe, erheblichen Schaden erlitten hatte.

Auf den ersten Blick schien es sich um einen Regelverstoß des GUYOT-Teams von Kapitän Benjamin Dutreux zu handeln, das das Boot des 11th Hour Racing Teams offenbar erst sah, als es zu spät war.

„Ihr Boot tauchte vor mir auf und es war zu spät“, gab Dutreux am Hafen zu. „Es war damals unmöglich, den Kontakt zu vermeiden (nachdem ich sie gesehen hatte). Ich übernehme die volle Verantwortung. Es ist mit Sicherheit unsere Schuld.“

Charlie Enright, Kapitän des 11th Hour Racing Teams, sagte seinerseits, er habe versucht, einen Unfall abzuwenden, aber als ihm klar wurde, dass das nachgebende GUYOT-Boot seinen Kurs nicht änderte, war es zu spät.

„Natürlich ist das eine äußerst unglückliche Situation“, sagte er, nachdem er zum Dock zurückgekehrt war. „Wir haben an der Layline bis zur Markierung 4 gewendet, sauber und klar; ich möchte nicht spekulieren, aber es scheint, dass das andere Boot uns nicht gesehen hat. Wir hatten das Vorfahrtsboot. Der Aufprall war heftig – wir sind sehr.“ Zum Glück geht es allen gut…



„Unfälle passieren und ich weiß, es ist klar, dass sie unser Rennen nicht beenden wollen, genauso wie wir ihr Rennen nicht beenden wollen.“ Wir müssen einfach abwarten, was als nächstes passiert. Es ist definitiv nicht vorbei, bis es vorbei ist – das wird nicht der Grund sein, warum wir die Arbeit nicht zu Ende bringen. Was auch immer nötig ist – wir werden es schaffen.“

Kurz nach 20:30 Uhr Ortszeit in Den Haag gab GUYOT environnement – ​​Team Europe bekannt, dass sie sich von der Etappe zurückziehen würden und boten dem 11th Hour Racing Team jegliche Unterstützung an.

„Das tut mir sehr leid“, sagte Dutreux. „Ich hoffe wirklich, dass sie zurückkommen und dieses Rennen gewinnen … Wir werden versuchen, ihnen so gut wir können zu helfen.“